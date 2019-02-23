الدمام 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسأقام مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام، فعالية التاجر الصغير بعنوان "الرعاية هايبر ماركت" نفذته رئيسة قسم الرعاية النهارية إيمان البناي وفريق عملها بإشراف مديرة المركز عائشة بنت علي المزيد، وذلك بقسم الرعاية النهارية بمقر المركز بالدمام.واستهدفت الفعالية طالبات الرعاية النهارية وأسرهن وذلك لاستغلال طاقاتهن في تطوير المهارات المهنية لديهن، ودمجهن في مجتمع واعي لهذه القدرات، واستعراض إنجازات الطالبات في مجال الرياضيات والحساب من خلال توفير بيئة عمل تنافسية تحاكي العالم الحقيقي للأعمال، حيث تضمنت الفعاليات ركن تغليف الهدايا وتنسيق الورود، والمستلزمات المكتبية، والمأكولات والمشروبات، وبيع النباتات، وركن الخضار والفواكه، وبيع البهارات، والكاشير، والضيافة الذي يتم فيه استقبال الزوار للقسم.وأشارت رئيسة العلاقات العامة والإعلام غالية آل درويش إلى أن الفعالية تمت في جو من المتعة والمرح التي بدت على وجوه الطالبات وفريق قسم الرعاية وعدد من الزوار اللاتي أبدين سعادتهن وإعجابهن بالفعالية بكل ما تحتويه في الشكل والمضمون، نظرًا لما لمس لدى الطالبات من الجدية والثقة بالنفس واكتسابهن عدد كبير من القيم والأهداف المرجوة من الفعالية.من جانبها أشادت مديرة مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام عائشة بنت علي المزيد، بفعاليات قسم الرعاية النهارية ودورهن الفعال في الاهتمام بالطالبات وصقل شخصياتهن عن طريق إعداد برامج وفعاليات وإعطاء الفرص لهن وإكسابهن المهارات الريادية الأساسية مثل هذه الفعالية وتشجيعهن على تأسيس أعمالهم الخاصة في المستقبل, وبث روح المبادرة ومساعدتهن للتغلب على الصعوبات التي قد تواجههن في عالم الأعمال.// انتهى //17:42ت م0102