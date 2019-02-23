عمان 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم، وزير الصناعة والتجارة العراقي الدكتور صالح الجبوري الذي يزور عمان حالياً.وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الجانبين، وبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وإقامة المنطقة الاقتصادية المشتركة على المنطقة الحدودية بين الجانبين.// انتهى //18:00ت م0104