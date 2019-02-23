عام / إجلاء عائلات إثر انزلاق أرضي أحدثته الأمطار والثلوج بشمال غرب تونس
السبت 1440/6/18 هـ الموافق 2019/02/23 م واس
تونس 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واس
أجلى الدفاع المدني التونسي اليوم 3 عائلات من منطقة عين البيضة التابعة لمحافظة جندوبة شمال غرب تونس ، إثر انزلاق أرضي تسبب في غلق جزئي للطرق وسقوط لعدد من أعمدة الإنارة والأشجار .
وأضاف المصدر أن أسباب الانزلاق بحسب مسؤولين باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث ، تعود إلى كميات الأمطار والثلوج التي شهدتها الجهة خلال الفترة الماضية .
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18:05ت م
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