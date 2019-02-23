تونس 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسأجلى الدفاع المدني التونسي اليوم 3 عائلات من منطقة عين البيضة التابعة لمحافظة جندوبة شمال غرب تونس ، إثر انزلاق أرضي تسبب في غلق جزئي للطرق وسقوط لعدد من أعمدة الإنارة والأشجار .وأضاف المصدر أن أسباب الانزلاق بحسب مسؤولين باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث ، تعود إلى كميات الأمطار والثلوج التي شهدتها الجهة خلال الفترة الماضية .// انتهى //18:05ت م0106