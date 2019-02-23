محايل 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسنفذت بلدية رجال ألمع خلال الأسبوع الماضي أكثر من 40 جولة رقابية, شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، ضمن حملة "غذاؤكم أمانة", التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم, والمحال التجارية.وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة 12 كيلو جراماً من المواد الغذائية، وإنذار 15 مخالفاً، كما جرى إغلاق 12 محلاً وفرض عدد من المخالفات بحق محلات مخالفة لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية.وأكد رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية على المحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية وتصنيعها، لضمان الصحة العامة.// انتهى //18:13ت م0109