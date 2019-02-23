طرابلس 18 جمادى الأخر 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسأعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية اليوم، أنها وقعت مع النيجر والسودان وتشاد، اللائحة التنفيذية لمركز العمليات المشتركة لتأمين الحدود المشتركة، وذلك في ختام أعمال الاجتماع الوزاري الرابع لتأمين ومراقبة الحدود المنعقد في نيامي عاصمة النيجر .وقالت الوزارة في بيان اليوم : إن الاجتماع ناقش التنفيذ الفعلي للبروتوكول الموقع في 31 مايو 2018 في العاصمة التشادية انجامينا، مشيرة إلى اتفاق الوزراء على تسمية مندوبيهم في مركز العمليات بأسرع وقت، ودعوة لجنة التنسيق والمتابعة للاجتماع في أسرع وقت في انجامينا.وأضاف البيان أن الاجتماع شارك فيه وزراء الخارجية والداخلية والدفاع ورؤساء أركان القوات المسلحة ورؤساء أجهزة المخابرات والاستخبارات في الدول الأربع الموقعة على الاتفاق الذي ينص على تسيير دوريات مشتركة أو متوازية على الحدود وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى إنشاء مركز لإدارة العمليات المشتركة، والعمل على إبرام اتفاق بين الجهات المعنية للتعاون القضائي، علاوة على تنفيذ برامج تنموية مشتركة في المناطق الحدودية .// انتهى //18:26ت م0110