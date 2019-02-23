الرياض 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسيدشن رماة المنتخب السعودي للسهام "عبدالإله بن علي ، راشد السبيعي" غداً الأحد مشاركتهم في بطولة التضامن الدولي التي تستضيفهـا العاصمة البنغلاديشية "دكا" من 23 حتى 27 من شهر فبراير الجاري بمشاركة 143 رامي و رامية و 33 مدرباً و إدارياً يمثلون 23 دولة .وسيبدأ الراميان غداً مرحلة التصفيـات "التسجيل الرسمي" في مسابقة القوس الأولمبي للفردي، وفي حال تحقيق الرقم المؤهل سيلعبان التصفيات النهائية للدور 1/24 في نفس اليوم.وكان رماة الأخضر قد اجريا تدريبهم الرسمي صباح اليوم السبت على الميدان الذي ستقام عليه منافسات البطولة تحت اشراف الوطني مشعل العتيبي فيما التحق المهندس تركي الدربي مدير المنتخب السعودي للسهام بالبعثة في وقت مبكر و تواجد في الاجتماع الفني للبطولة .من جهة أخرى شاركت بعثة الأخضـر في حفل الافتتاح الرسمي الذي أقيم يوم أمس بحضور معالي وزير الشباب والرياضة في بنجلاديش السيد محمد زاهيد أحسن رسول، والأمين العام للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي محمد بن صالح القرناس، والأستاذ عبد العزيز بن سعد الدلاك آمين الصندوق، وسكرتير عام الاتحاد الدولي للسهام السيد توم ديلونج، والأمين العام للجنة الأولمبية الجنرال مانويل إسلام رئيس الاتحاد الوطني للسهام، و عضو مجلس إدارة الاتحاد والأمين العام للاتحاد الوطني للسهام السيد قاضي شابول.// انتهى //18:29ت م0111