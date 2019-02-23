الكويت 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واساستحضرت عروض الشاشات التقنية العملاقة بمعرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز "الفهد .. روح القيادة" المقام حاليًا في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت، بعض المحطات والمواقف الحاسمة في حياة الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - ، التي استوقفت الزوار واهتموا لمشاهدتها ومتابعة محتواها.ومن العروض التي نقلتها الشاشات وتأثر بها الزوار كثيرًا مواقف الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - اتجاه دولة الكويت الشقيقة، إلى جانب عرض مراسم تشييع جثمانه والصلاة عليه - رحمه الله -، الذي تأثر له زاور المعرض كثيرًا، داعيًا له بالرحمة والمغفرة، وأن يجازيه الله عز وجل خير الجزاء على ما قدمه لدينه ووطنه وللأمتين العربية والإسلامية.واستوقفت الأوسمة والنياشين والهدايا التي تلقاها الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - من مختلف زعماء وهيئات دول العالم، زوار المعرض الذي أخذوا بالتأمل فيها وسعوا إلى معرفة تفاصيها ومناسبتها.// انتهى //19:09ت م0118