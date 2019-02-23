الصياهد 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واستتسم فعالية حياة الصحراء في القرية الثقافية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام في الصياهد الجنوبية، بطابع الصحراوي العميق بمختلف أنماطه، حيث تهدف إلى تعريف الزوار بحياة أبناء الجزيرة العربية في الماضي، وتستمر لمدة 30 يوماً.وتتضمن فعالية حياة الصحراء قوافل الإبل، وطبخ الأكلات الشعبية على الحطب وعروض للصقور، كما تشمل حلب الإبل والجلسات الشعبية الخاصة للزوار.// انتهى //19:09ت م0119