الرياض 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم 18 /06/ 1440هـ حفل سباقه الـ (56) على كأس الهيئة العامة للموانئ وكأس الأمريكيتين ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439 / 1440هـ (2018 / 2019م).واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشواط الرئيسة هي الشوط السابع على كأس الهيئة العامة للموانئ على مسافة 1400 متر للجياد الإنتاج مفتوح الدرجات، والشوط التاسع على كأس الأمريكيتين على مسافة 1600 متر للخيل المستوردة مفتوح الدرجات.وسلّم نائب الرئيس للخدمات المشتركة والأعمال المساندة مساعد بن عبدالرحمن الدريس كأس الهيئة العامة للموانئ لمرضي الشمري مدرب الجواد (سيف الشمال) العائد ملكيته لإسطبل مشعل حسن حسني التبيناوي الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع.كما سلّم سفير جمهورية البيرو السفير كارلوس زاباتا كأس الأمريكيتين لفيحان المنديل مدرب الجواد (مايبول) العائد ملكيته لإسطبل أبناء فيحان فيصل المنديل الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط التاسع.// انتهى //19:11ت م0120