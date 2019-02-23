القاهرة 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واستُوج المنتخب الفرنسي لكرة اليد تحت 17 عامًا بلقب بطولة البحر الأبيض المتوسط للشباب بفوزه على نظيره المونتنيجري (28 - 27) في مباراة الدور النهائي التي جمعتهما اليوم.كما فاز المنتخب المصري بالمركز الثالث والميدالية البرونزية للبطولة التي تستضيفها مدينة بورسعيد بعد الفوز على رومانيا بنتيجة 21 / 16.// انتهى //19:26ت م0122