رياضي / فرنسا تتوج باللقب ومصر تحصد البرونزية ببطولة البحر المتوسط لشباب كرة اليد
السبت 1440/6/18 هـ الموافق 2019/02/23 م واس
القاهرة 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واس
تُوج المنتخب الفرنسي لكرة اليد تحت 17 عامًا بلقب بطولة البحر الأبيض المتوسط للشباب بفوزه على نظيره المونتنيجري (28 - 27) في مباراة الدور النهائي التي جمعتهما اليوم.
كما فاز المنتخب المصري بالمركز الثالث والميدالية البرونزية للبطولة التي تستضيفها مدينة بورسعيد بعد الفوز على رومانيا بنتيجة 21 / 16.
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19:26ت م
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