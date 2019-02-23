الرياض 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير أنه بالإشارة إلى جريمة إطلاق النار التي نتج عنها استشهاد الجندي أول بإدارة مكافحة المخدرات بمنطقة عسير / ممدوح عبدالله فجحان آل حميدان القحطاني ـ تغمده الله بواسع رحمته ـ وهو يؤدي مهامه ضمن فرقة مكافحة مخدرات ، في مسح وتمشيط مواقع نائية بمحافظة تثليث في منطقة عسير مساء يوم الخميس الموافق 1440/6/16 هـ , فقد أسفرت نتائج متابعة رجال الأمن للجريمة وتعقب مرتكبيها ـ بتوفيق الله ـ عن تحديد هوية المتورطين فيها ، ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر ، وبتضييق الخناق عليهم بادروا بتسليم أنفسهم ، حيث جرى إيقافهم ، ومباشرة الإجراءات النظامية.وشرطة منطقة عسير إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.والله الهادي إلى سواء السبيل.// للصحف فقط // // انتهى //19:53ت م0123