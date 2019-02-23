الرياض 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واستساوى بايرن ميونيخ حامل اللقب بعدد النقاط مع بوروسيا دورتموند المتصدر بفوزه الصعب على ضيفه هرتا برلين 1-صفر، السبت في المرحلة 23 من الدوري الألماني لكرة القدم.ورفع بايرن ميونيخ، الباحث عن لقب سابع تواليا، رصيده إلى 51 نقطة من 23 مباراة، بفارق الأهداف عن دورتموند الذي يستقبل باير ليفركوزن الخامس الأحد في مباراة قوية ويبحث عن تحقيق فوزه الأول بعد ثلاثة تعادلات.وبعد أن استقامت أمور بايرن في البوندسليغا اثر بداية بطيئة، حقق فوزه العاشر في آخر 11 مباراة، وذلك بعد عودته الثلاثاء من تعادل سلبي جيد من أرض ليفربول الإنكليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وبدت مهمة العملاق البافاري سهلة نظريا لاستضافته فريق العاصمة، صاحب المركز التاسع والنتائج غير المستقرة، خصوصا بعد خسارته أمامه صفر-2 في المرحلة السادسة، رد عليها بايرن بإقصائه من دور الـ 16 في مسابقة الكأس 3-2 .وضغط بايرن في الشوط الثاني، فجاء الفرج من ركنية اخطأ الحارس النروجي روني يارستين بخروجه اليها، حولها الإسباني المخضرم خافي مارتينيز برأسه مفتتحاً التسجيل (62)، ومسجلا أول أهدافه هذا الموسم.لكن مسلسل إصابات لاعب الوسط الهجومي الفرنسي كينغسلي كومان استمر، فبعدما دفع به المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش في الشوط الثاني بدلاً من الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري (58)، تعرض مرة جديدة لإصابة بقدمه اليسرى فترك مكانه لتوماس مولر (66).وانعدمت آمال برلين بادراك التعادل، بعد طرد الهولندي كريم رقيق اثر احتكاك مع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي (84).// انتهى //19:53ت م0124