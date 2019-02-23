محايل 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسأزالت بلدية البرك عدداً من التعديات على مساحة 15 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء بعدد من المواقع، بعد أن قام عدد من المواطنين بعمل حواجز ترابية.وأوضح رئيس البلدية حسين بن علي رجب أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات على الفور.// انتهى //19:54ت م0125