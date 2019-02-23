الرياض 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحمودي أمس, وفداً من منظمة التعاون الإسلامي الذي يزور واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو حالياً.ورحب السفير الحمودي بأعضاء الوفد، مثمناً اعتزاز المملكة باعتبارها دولة المقر للمنظمة التي تدعم كلمة المسلمين حول العالم، منوهاً ببرامج وأنشطة المنظمة وخدمتها لقضايا المسلمين حول العالم، متمنياً طيب الإقامة للوفد خلال زيارته لبوركينا فاسو.من جهتها أشارت المديرة العامة للشؤون الثقافية والاجتماعية والأسرة في منظمة التعاون الإسلامي مهلة بنت أحمد طالبنا التي ترأس الوفد إلى تواجد المنظمة للمرة الأولى للمشاركة في احتفالات الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الأفلام والتلفزيون الأفريقي "فيسباكو" الذي يستمر إلى 2 مارس 2019م تحت شعار "ذاكرة ومستقبل دور السينما الأفريقية", ومن المقرر أن تمنح المنظمة جائزتها لأفضل فيلم ينشر السلام والتعايش ويدعم حوار الحضارات، وذلك على هامش المهرجان العالمي الذي يحظى بمشاركة دولية واسعة.// انتهى //20:13ت م0130