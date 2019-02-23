الصياهد 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسانطلقت اليوم رابع أيام الأشواط الافتتاحية بواقع (30) شوط بكار وقعدان في سن اللقايا من مسافة (5) كيلومترات في ميدان الملك عبدالعزيز للهجن، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للهجن والمقامة في الصياهد شمال شرقي الرياض.وحقق "شاهين" العائد ملكيته إلى شنار محمد الهاجري أفضل توقيت زمني بواقع 7 دقائق و49 ثانية في أشواط اللقايا عام ، لمسافة 6 كيلومترات في ميدان الملك عبدالعزيز للهجن.وخصصت اللجنة المنظمة يوم الغد للراحة، على أن تنطلق بعد غدٍ الاثنين أشواط الجذاع "بكار وقعدان" بعدد (30) شوط على فترتين صباحية ومسائية من مسافة 6 كيلومترات.وأوضح نائب الرئيس التنفيذي والمشرف على سباقات الهجن، عبدالله بن سعيد المري أن ميدان الملك عبدالعزيز للهجن أحدث مضامير جديدة من مسافة (5) كيلومترات، واستغرق إنشاؤه فترة زمنية لم تتجاوز (23) يومًا، وطبقت فيه أعلى معايير الجودة مع مراعاة الاستدامة من خلال طرح عقود صيانة مستمرة لضمان سلامة الميدان.//انتهى //20:23ت م0133