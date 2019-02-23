الباحة 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واستبدأ وحدة الأحوال المدنية المتنقلة غداً تقديم خدماتها للرجال والنساء في محافظة بني حسن، في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة "موجودين"، المخصصة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية.وتقدم الوحدة المتنقلة خدمات السجل المدني للرجال، من تجديد الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف، فضلًا عن إصدار سجل الأسرة وإصدار بدل فاقد، إضافة لتسجيل الواقعات المدنية "الزواج - الطلاق - الوفاة" وطباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن الخدمات المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدمتين للمستفيدين، وهي الوحدات المتنقلة والحقيبة المتنقلة، بهدف تفعيل الدور الاجتماعي للقطاع وتقديم الخدمات الإنسانية من خلاله.//انتهى//20:48ت م0135