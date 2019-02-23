المذنب 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسأُعلنت نتائج خمس بطولات أقيمت خلال اليومين الماضيين ، في سباقات المانعية السياحية للأنشطة الرياضية الصحراوية وبطولات السيارات بفئاتها المختلفة التي اختتمت فعالياتها اليوم ، حيث تُوج في اليوم الأول عشرون فائزًا لبطولة الاستعراض الرملي، من بينهم ثلاثة إماراتيين وفائز عماني.كما جاء في اليوم الثاني خمسة عشر فائزاً لبطولة صعود التل بفئاتها المختلفة، من بينهم فائز عماني وفائز إماراتي.إلى جانب البطولات المختلفة، اقام المهرجان العديد من الأنشطة كعروض السيارات المعدلة والكلاسيكية وعروض الفنون الشعبية والألعاب الرياضية والعديد من الأنشطة الاستعراضية وغيرها من الأنشطة التي تجمع الهواة من المملكة والخليج العربي في بيئة مشوّقة وآمنة.ويوفر مهرجان المانعية جناحًا للتبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى المذنب العام ولجنة أصدقاء المرضى بالمذنب، مما يُعد استثمارًا للحدث وإتاحةً لفرص العطاء بأنواعها.الجدير بالذكر أن المهرجان يقام بشكل سنوي في واحة المانعية البرية بالمذنب؛ حيث تعدّ واجهة سياحية للمذنب لتنوع أنشطتها وكثرة زوارها.// انتهى //20:49ت م0136