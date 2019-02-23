الرياض 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واستوج فريق الهلال بكأس بطولة المملكة المفتوحة للتايكوندو لدرجة البراعم بعد أن نال ( 341) نقطة، وجاء فريق الشباب في الوصافة بـ (260) نقطة وحل الفرع ثالثاً بـ (164) نقطة ، فيما جاء التهامي رابعاً بـ (154) نقطة.وحصل لاعب نادي التهامي إلياس العمار على جائزة أفضل لاعب ونال لاعب الحي بالسويدي عبدالله عقاقي على جائزة الروح القتالية وحصل فريق الصقور على كأس الفريق المثالي ، في البطولة التي اختتمت اليوم بصالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض بمشاركة (317 ) لاعباً يمثلون (62 )نادياً بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد بن زيد الوبران وأمين عام الاتحاد سامي بن راشد الطلب وممثل مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الرياض مصعب المطيري.وأكد سامي الطلب أن البطولة حققت أهدافها بعد ظهور العديد من المواهب التي ستخدم منتخبات الوطن، مشيداً بالجهود التي بذلها المدربون الوطنيون الذين أشرفوا على الأجهزة الفنية ، مشيراً إلى أن توجيهات رئيس الاتحاد العميد ركن شداد العمري تؤكد على تقديم الدعم للمدرب الوطني واللاعب والحكم لأنهم الرصيد الحقيقي في ازدهار اللعبة وتواصل نجاحاتها .//انتهى //21:11ت م0137