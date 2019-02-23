الرياض 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسأعلنت مؤسسة العنود الخيرية ، اليوم ، نتائج مسابقة الأفلام القصيرة (التطوع في فيلم) في مقر المؤسسة في مدينة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي محمد بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز عضو مجلس الأمناء للمؤسسة ، و أمين عام المؤسسة الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم.وكرّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن فهد والدكتور الحزيم الفائزين بالمراكز الثلاثة ، .وأشاد الامير محمد بن سعود بن فهد بالمسابقة التي وصفها بأنها تشجع المواهب الوطنية و تلهم المجتمع للتطوع .وقررت اللجنة منح جائزة المركز الأول وهي جائزة نقدية بمبلغ خمسة عشر ألف ريال سعودي للفيلم القصير بعنوان " التطوع اسلوب حياة " لصاحبه ناصر اليامي، فيما نال المركز الثاني على جائزة نقدية بقيمة عشرة آلاف ريال سعودي لصاحبه محمد بديري لفيلمه القصير بعنوان " فايروس ايجابي " ، فيما ذهب المركز الثالث إلى عباس الشويفعي عن فيلمه " من قلب " و جائزة نقدية بمبلغ خمسة آلاف ريال سعودي .يذكر أن مؤسسة العنود الخيرية أطلقت مسابقة صناعة الأفلام القصيرة (التطوع في فيلم) بتاريخ 5 ديسمبر 2018م، تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع، و تشجيعاً للمواهب الوطنية و إبرازها في المجالات الإبداعية و استثمارها لإلهام المجتمع و المتطوعين في نشر ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع و تماشياً مع واقع الحياة الإبداعية في الآونة الأخيرة في مجال الأفلام و التصوير السينمائي.// انتهى //21:12ت م0138