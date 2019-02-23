‎الباحة 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسكشفت جامعة الباحة عن 10 فعاليات مصاحبة لمعرض الكتاب الرابع الذي تنظمه الجامعة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، حيث تنطلق فعاليات المعرض غداً وتستمر حتى 28 جمادى الآخرة 1440هـ ، وذلك بالمدينة الجامعية بمحافظة العقيق.وتفتتح الفعاليات بمحاضرة بعنوان "دور المملكة في تحقيق السلام العالمي" لمعالي السفير علي بن سعيد عسيري, وفي يوم الثلاثاء تقدم محاضرة رؤية المملكة 2030 أصالة وتفاعل مع العصر مع الدكتور سعيد بن أحمد الأفندي, ويوم الأربعاء الطالب الجامعي والتحديات المعاصرة للدكتور فريد بن علي الغامدي, وفي يوم الخميس تقدم محاضرة دور المكتاب الرقمية في تعزيز جودة الحياة في ضوء رؤية المملكة 2030 تجربة المكتبة الرقمية مع الدكتور سعود بن موسى الصلاحي.ويتخلل المعرض دورة لطلاب وأساتذة الكليات الصحية في قواعد البيانات الرقمية، وتراث الشعوب الثقافية لطلاب المنح بالجامعة، بالإضافة لمعرض الفنون التشكيلة، وركن للخط العربي، ومنصة توقيع إصدارات حديثة، وكوبونات شرائية مجانية للطلاب والطالبات.ويهدف المعرض الذي ينطلق من دور الجامعة في خدمة المجتمع، إلى صقل مهارة القراءة والاطلاع في أوساط الشباب والشابات للوصول لمجتمع معرفي، والعناية بالنشر والتأليف وتشجيع الطلبة ومنسوبي الجامعة على ذلك، وإيجاد فرصة لالتقاء المفكرين والمؤلفين والكتاب ودور النشر لتبادل الآراء والأفكار والخبرات فيما بينهم، وكذلك تيسير وتسهيل وصول القارئ والباحث على حدٍ سواء للكتاب والمادة العلمية التي يحتاجها بسهولة ويسر .// انتهى //21:26ت م0141