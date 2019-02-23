الصياهد 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسأعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثالثة اليوم ، أول نتائج أشواط الجمل في فئة الإنتاج للون الوضح، بتتويج منقية عبدالله بن دلمخ السبيعي بالمركز الأول، وتتويج منقية محمد الجليدي البقمي بالمركز الثاني، وحصلت منقية عبدالمجيد بن ناصر بن غصين الدوسري على المركز الثالث، وتوجت منقية علوش بن ضيدان العجمي بالمركز الرابع، وحلت منقية ثلاب محمد السبيعي على المركز الخامس .من جهة أخرى، تستعد غدًا الأحد شوط تلاد المجاهيم بمنافسة مثيرة من كبار المنتجين الخليجيين بعد تجاوزهم اليوم السبت فحوصات اللجان الطبية المتخصصة في كشف العبث، بتأهل 12 منقية.واستقبلت اللجان الأولية اليوم تلاد "الحمر"، وتستعد غداً الأحد لفحوصات الكشف الطبي .// انتهى //21:27ت م0142