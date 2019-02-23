عام / الأمير فيصل بن بندر يقدم العزاء في الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد - رحمها الله -
السبت 1440/6/18 هـ الموافق 2019/02/23 م واس
الرياض 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة في وفاة الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل - رحمها الله - وذلك خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض .
وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان .
وأعرب أصحاب السمو الأمراء - أسرة الفقيدة - عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته ، داعين الله العلي القدير أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته .
رافق سمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز .
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21:33ت م
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