الرياض 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واستجرى غداً قرعة كأس العالم تحت 20 عامًا 2019، التي ستستضيفها بولندا في الثالث والعشرين من شهر مايو المقبل، بمشاركة المنتخب السعودي الذي تأهل للمونديال بعد تحقيقه لقب كأس آسيا في إندونيسيا نوفمبر الماضي.ويغادر مساء اليوم السبت المدير التنفيذي لإدارة المنتخبات السنيّة عبدالله المنصور، ومدير المنتخب عمر الغامدي، ومسؤول تنسيق المعسكرات في إدارة المنتخبات السنيّة وائل باسلامة، لحضور مراسم القرعة التي ستُسحب في تمام السابعة والنصف مساءً في "غدينيا آرينا" بمدينة غدينيا البولندية.ووضع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) المنتخب السعودي في المستوى الثالث إلى جانب منتخبات السنغال، والأرجنتين، والإكوادور، وأوكرانيا، والهندوراس، في حين جاءت بقية المستويات على النحو التالي: - المستوى الأول: بولندا، البرتغال، الأوروغواي، فرنسا، أمريكا، المكسيك. - المستوى الثاني: مالي، نيجيريا، نيوزلندا، كولومبيا، كوريا الجنوبية، إيطاليا. - المستوى الرابع: اليابان، جنوب أفريقيا، بنما، النرويج، قطر، تاهيتي.وستعقد اللجنة المنظمة للبطولة بعد غدٍ الاثنين ورشة عمل لممثلي المنتخبات المشاركة ، لشرح عدد من التنظيمات الفنية والتنسيقية واللوجستية، وكذلك في المواضيع التسويقية والطبية والأمنية، واستعراض معلومات المدن والملاعب المستضيفة لمنافسات البطولة، في حين حددت اللجنة المنظمة يوم الثلاثاء المقبل موعدًا لزيارة وفود المنتخبات لملاعب المباريات وملاعب التمرين والفنادق .// انتهى //21:36ت م0145