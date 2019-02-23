الرياض 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة الثنيان في وفاة عبدالرحمن بن ناصر الثنيان - رحمه الله - وذلك خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض .وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .وأعربت أسرة الثنيان عن شكرها وامتنانها لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته ، داعين الله العلي القدير أن يكتب ماقدمه في ميزان حسناته .// انتهى //21:36ت م0146