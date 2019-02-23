عام / سمو أمير الرياض يقدم العزاء لأسرة الثنيان
السبت 1440/6/18 هـ الموافق 2019/02/23 م واس
الرياض 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة الثنيان في وفاة عبدالرحمن بن ناصر الثنيان - رحمه الله - وذلك خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض .
وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .
وأعربت أسرة الثنيان عن شكرها وامتنانها لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته ، داعين الله العلي القدير أن يكتب ماقدمه في ميزان حسناته .
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