سكاكا 18 جمادي الأخرة1440هـ الموافق 23 فبراير 2019م واسشهد مهرجان تمور الجوف في يومه الثالث الذي يقام تحت عنوان " ربيع الجوف بحلوتها " والمقام بمدينة التمور بمحافظة دومة الجندل حضوراً كثيفاً من الزوار فاق الـ 6 آلاف زائر من منطقة الجوف ومن خارجها استمتعوا خلاله بالفعاليات من المسرحيات و الأمسيات الشعرية والأناشيد الممتعة .وعمد كثير من زوار المهرجان بشراء مجموعة كبيرة من التمور خاصة صنف حلوة الجوف التي لها طلب كبير من الزوار وكذلك صنف البويضاء و صنف الحسينية وتتراوح الأسعار من 20 ريال للكيلو جرام الواحد وحتى 500 ريال لوزن 15 كيلو جرام بحسب الحجم و الصنف .ويقول سالم الرويلي من أهالي صوير أن منطقة الجوف غنية بالتمور الجاذبة خاصة محافظة دومة الجندل التي تتميز باهتمام عائلاتها بكنز حلوة الجوف الفاخرة وهي مطلب جميع الزوار ، فيما يقصد محمد الشمري من أهل حائل مهرجان تمور الجوف كل عام تقريبا لما يجد فيه من أصناف منوعة و مختلفة من التمور الفاخرة .يذكر أن مهرجان تمور الجوف السادس أفتتح برعاية كريمة من سمو أمير الجوف يوم الأربعاء الماضي الموافق 20 فبراير 2019 ويستمر لمدة أسبوعين .//انتهى//21:47ت م0147