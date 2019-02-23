جيزان 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، اليوم ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد الرقيب علي بن محمد عبده حمدي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن دينه ووطنه بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي في منطقة نجران.وعبّر سمو أمير منطقة جازان بالنيابة عن خالص العزاء والمواساة لوالد وذوي الشهيد في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.فيما عبر والد وذوو الشهيد الرقيب "الحمدي" عن شكرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.// انتهى//22:03ت م0154