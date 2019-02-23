محايل 18جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واستوج محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي، أمس ، فريق غرناطة بطلاً لدورة بلدية بارق الشتوية في نسختها السادسة على كأس أمير المنطقة وذلك إثر فوزه في المباراة النهائية على فريق ريال مدريد بهدف دون مقابل سجله مشاري الجمعان ، بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ورئيس بلدية بارق أحمد عوض البارقي واللاعب الدولي السابق ونادي الشباب أحمد عطيف .وحصل على الميداليات الفضية والمركز الثاني فريق " ريال مدريد " فيما حقق جائزة الفريق المثالي فريق اتحاد الرايات من أبها ، كما نال هيازع العلوي لاعب فريق القلعة من آل عيشي على جائزة أفضل لاعب ، وأفضل حارس في الدورة عبدالله الحسين حارس فريق غرناطة . وهداف الدورة خالد موسى لاعب فريق تعاون بني ثوعة ، وقاد اللقاء الحكم الدولي محمد الهويش وساعده حكم مساعد أول عبداللطيف البارقي و حكم مساعد ثاني عبدالله موسى وحكم رابع حسن الشهري .وكان الحفل الذي أعد بهذه المناسبة بدئ بالقرآن الكريم ، ثم كلمة محافظ بارق الذي شكر من خلالها أمير منطقة عسير على رعايته لمهرجان بارق الشتوي ، منوهاً بالدور الكبير الذي قدمته بلدية المحافظة في تنظيم هذه الدورة التي تعد من أكبر الدورات الرياضية التي تقام خلال فصل الشتاء بتهامة عسير ، مثمنا حضور أمين منطقة عسير ورؤساء البلديات ومنسوبي الأمانة ،بعد ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا عن الدورة نالت استحسان الجميع ، ثم قدمت لوحة تراثية بمشاركة فرقة بارق للفنون الشعبيةبعد ذلك كرم المحافظ اللجنة المنظمة والإدارات الحكومية والأمنية ، والمؤسسات الخاصة والجهات الإعلامية التي ساهمت بنجاح فعاليات مهرجان بارق الشتوي للعام الحالي .// انتهى //22:27ت م0156