الرياض 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسحقق النصر فوزاً مهماً على الفيحاء بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في ختام الجولة الـ 21 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .وجاء هدف النصر الوحيد من نقطة الجزاء عند الدقيقة 68 تقدم لتنفيذها مهاجمه عبدالرزاق حمدالله .وبهذا الفوز يصل النصر للنقطة ال 46 في المرتبة الثانية مقلصاً الفارق النقطي مع المتصدر الهلال إلى 6 نقاط ، في المقابل بقي الفيحاء على نقاطه الـ 16 في المركز 14 .// انتهى //22:30ت م0157