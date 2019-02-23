الطائف 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسنظم فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالطائف ضمن فعاليات البرنامج الثقافي للجمعية محاضرة بعنوان " العلاج بالفن التشكيلي .. أسرار وتجارب " ، بحضور عدد من الأكاديميين .وسلط الضوء على محاور المحاضرة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدقيل بحثا في أسرار وتجارب علميه في مجال استخدام الفن التشكيلي في تحليل السلوك ودراسة الشخصية من خلال الرسومات وتعديل السلوك البشري .واستشهد الضيف كونه احد الأخصائيين الممارسين للعلاج بالفن التشكيلي بعدد من النماذج في تجربته الشخصية للعلاج بالفن ، وفي ختام المخاضرة ثمن الدكتور الدقيل دور الجمعية في نشر الثقافة .من جهته اوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل الخديدي أن المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات المختلفة .// انتهى //22:32ت م0158