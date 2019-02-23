القاهرة 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واستعادل فريقا الإسماعيلي المصري وشباب قسنطينة الجزائري بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم، باستاد برج العرب في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.وبهذا التعادل رفع شباب قسنطينة رصيده إلى 7 نقاط متقاسما الصدارة مع مازيمبي الكونغولي، وحصد الإسماعيلي أول نقطة له محتلا المركز الأخير لتتقلص آماله في التأهل عبر هذه المجموعة، فيما يظل الإفريقي التونسي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.//انتهى//22:33ت م0159