حائل 18 جمادي الثاني 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل مساء اليوم حفل اختتام فعاليات جمعية «بسمة» الأهلية، ضمن الحملة الخليجية الرابعة للتوعية بالسرطان 2019 ، وذلك بمنتجع الريع .وأعلن سموه تبرع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمبلغ مائة ألف ريال لصالح برنامج " تحقيق أمنية " في جمعية بسمة لرعاية مرضى السرطان .وبدء الحفل بتقديم فقرات ترفيهية ضمن فعاليات اليوم المفتوح تحت شعار " بسمة طفل " شارك فيها عدد من الأطفال وذويهم شملت فعاليات تصوير ورسم وخط ومكياج وفعاليات للمواهب .ثم قدم أمين عام جمعية بسمة أحمد الذيبان نبذة عن الجمعية وخدماتها ، وكذلك عرضا عن الفعاليات التي قدمتها الجمعية خلال الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان .وفي ختام الحفل سلم الأمير فيصل بن فهد بن مقرن ، مرضى السرطان الهدايا المقدمة لهم وهي عبارة عن الأمنيات التي رغبوا بتحقيقها وتم بفضل الله توفيرها ، كما كرم المساهمين بنجاح فعاليات جمعية بسمة خلال الحملة الخليجية الرابعة .وأعرب سموه عن شكره للجميع ، سائلا الله للمرضى الشفاء وللعاملين على خدمتهم الأجر والثواب المضاعف .// انتهى //22:38ت م0160