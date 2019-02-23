تبوك 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسسلمت الجمعية السعودية للإرشاد السياحي 20 شابا وشابة بمنطقة تبوك شهادات الاجتياز لدورة مهارات الإرشاد السياحي التي تخولهم للحصول على رخصة الإرشاد السياحي، وذلك علىهامش فعاليات المنتدى السادس للمرشدين السياحيين بالمملكة التي أقيمت فعالياته بمدينة تبوك ، بحضور مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك بن محمد الشليبي ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإرشاد السياحي سطام البلوي.وأعربت المرشدات الحاصلات لأول مرة بالمنطقة عن سعادتهن لاجتياز دورة الإرشاد السياحي المؤهلة لـلحصول على رخصة مرشدة سياحية واعتزازهن بهذا المجال الذي سيفتح لهن مصدر رزق آخر، في منطقة غنية الاثار بالحضارات والحضارات المتعاقبة.وأوضحن بأن المرشد أو المرشدة السياحية حتى يدخل هذا المجال يجب أن يمتلك إلى جانب الرغبة في الانضمام للإرشاد السياحي عدة مهارات أسياسية تتلخص في المعرفة والاطلاع علىالمسارات السياحية في المملكة بشكل عام والمسارات السياحية في منطقته بشكل خاص.وبينت المرشدة السياحية نورة النشاري أن تجربة الإرشاد السياحي فرصة جيدة في مجال جديد ما يجعلهن يمتلكن مهارات ومعارف ستمكنهن من المساهمة في تطوير صناعة السياحة في المملكة، مؤكدة أن المرشد يعد سفيراً داخل وطنه وله دور في تشكيل الانطباع لدى السائح و تقديم الصورة الإيجابية عن الوطن ، فيما لفتت المرشدة السياحية ندى العنزي إلى أن الهدف من توجه الفتيات في تبوك لهذا المجال هو إبراز تاريخ وحضارة المنطقة كونها تزخر بالكثير من القيم الحضارية والجغرافية والتاريخية بالإضافة إلى تميزها الزراعي وتنوع المسارات السياحية فيها.إلى ذلك تعمل الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين على تدريب الشباب والفتيات السعوديات على تقنيات وأساليب مجالات الإرشاد السياحي ، بالإضافة إلى تطبيق عدد من البرامج ميدانيا في الأماكن السياحية المستهدفة في أنحاء المملكة بهدف إيجاد مفهوم سياحي وثقافي لدى الشباب والفتيات ، وإعانتهم على التزود بكل المواصفات والمؤهلات اللازمة وعقد الدورات التدريبية الخاصة بهم، ومتابعة سير برامجهم التدريبية، وقياس مدى تأثيرهم في جودة الخدمات السياحية ، وتعزيز الأطر المعرفية الكفيلة بذلك، وتلبية متطلباتهم السياحية على كل الأصعدة والمراحل تماشيا مع رؤية المملكة 2030 .يذكر أن الجمعية سلمت خلال احتفائها باليوم العالمي للمرشدين السياحيين شهادات الاجتياز كذلك إلى 13 مرشداً سياحياً اجتاز الدورة هم إبراهيم عاشور أبو هاشم، وعلي عبد الهاديالوليدي، وأحمد سلامة العطوي ، ونادر مهجع العنزي، عبد الرحمن عبدالله الغامدي، وصالح سلامة البلوي، وفواز شلال العنزي، وسند ماضي العنزي، وحسين طلق الحربي، ومالك محمد الحصيني، وعطالله محسن العطوي، وسالم عودة العطوي، خلف ناصر البلوي.// انتهى //22:50ت م0161