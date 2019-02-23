محايل 18جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسنظمت جمعية البر الخيرية بمحافظة بارق ممثلة في فريق بوارق الخير التطوعي النسائي أمس دورة تدريبية قدمتها المدربة نهاية باشا بعنوان (تعلمت من قلم الرصاص) ، وذلك بنادي الحي بمجمع التحفيظ ببارق ، بحضور 62 متدربة .وتهدف الدورة إلى تعريف المتدربات بالمصطلحات، والمفاهيم الخاصة بموضوع الدورة مع تطبيق المهارات العملية أمام المشاركات وإيجاد روح المنافسة والترفيه من خلال ورش العمل والمشاركات الفردية.بعد ذلك عقد اجتماع بأعضاء الفريق من قبل مجلس الإدارة وتوزيعهم لمجموعات وحثهم على اقتراح وتصميم مبادرة وعمل خطة لتنفيذها ، فيما كرمت مديرة نادي الحي والمشرفة على فريق بوارق الخير المدربة " نهاية باشا " بشهادة شكر وتقدير وحصلت جميع المشاركات على شهادات حضور الدورة .// انتهى //22:54ت م0162