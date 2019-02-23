محايل 18جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واستفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أمس المشروعات البلدية في محافظة بارق ، وذلك ضمن جولاته التفقدية للبلديات في المحافظات والمراكز التابعة لها ، يرافقه وكيل شؤون البلديات بالأمانة المهندس علي سيف والمستشار حمد آل درهم .وبدأت الجولة بزيارة المركز الحضاري حيث استمع لشرح مفصل من رئيس بلدية المحافظة أحمد عوض البارقي ورؤساء الأقسام بالبلدية عن المركز وأقاسمه .وشملت جولة أمين عسير الميدانية الوقوف على المشاريع و المواقع السياحية في بارق منها مشروع مبنى المسرح المغلق ببارق وماوصلت إليه مراحل التصميم والتنفيذ ، كما تجول أمين عسير في قرية ساحل التراثية وأبدى إعجابه بها والأهداف التي أنشئت من أجلها، والتقى بعدد من المواطنين والملاك ومن أهمها توقف العمل فيها من قبل المستثمر ، مؤكداً أنه سيتم التنسيق وحل المعوقات .من جهة أخرى دشن الدكتور الحميدي سارية العلم السعودي بمشروع مطل جبال التي نفذت بطول 40 متراً ، فيما استمع لشرح من رئيس البلدية عن المشاريع الاستثمارية المقترحة في الموقع .وبحث الأمين مع محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي إمكانية استثمار وادي البرداني الذي يقع إلى جنوب بارق ليكون وجهة سياحية تخدم سكان المحافظة والزوار القادمين إليها ، كما اطلع على مبنى مكتب الخدمات البلدية و مبنى المركز الحضاري بمركز ثلوث المنظر و القرية التراثية ببارق ، وشاهد ركن الفنون التشكيلية والمتحف و الأسر المنتجة والحرف اليدوية .// انتهى //23:04ت م0163