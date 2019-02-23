عام / أمين عسير يتفقد الخدمات البلدية والمواقع السياحية بمحافظة بارق
السبت 1440/6/18 هـ الموافق 2019/02/23 م واس
محايل 18جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واس
تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أمس المشروعات البلدية في محافظة بارق ، وذلك ضمن جولاته التفقدية للبلديات في المحافظات والمراكز التابعة لها ، يرافقه وكيل شؤون البلديات بالأمانة المهندس علي سيف والمستشار حمد آل درهم .
وبدأت الجولة بزيارة المركز الحضاري حيث استمع لشرح مفصل من رئيس بلدية المحافظة أحمد عوض البارقي ورؤساء الأقسام بالبلدية عن المركز وأقاسمه .
وشملت جولة أمين عسير الميدانية الوقوف على المشاريع و المواقع السياحية في بارق منها مشروع مبنى المسرح المغلق ببارق وماوصلت إليه مراحل التصميم والتنفيذ ، كما تجول أمين عسير في قرية ساحل التراثية وأبدى إعجابه بها والأهداف التي أنشئت من أجلها، والتقى بعدد من المواطنين والملاك ومن أهمها توقف العمل فيها من قبل المستثمر ، مؤكداً أنه سيتم التنسيق وحل المعوقات .
من جهة أخرى دشن الدكتور الحميدي سارية العلم السعودي بمشروع مطل جبال التي نفذت بطول 40 متراً ، فيما استمع لشرح من رئيس البلدية عن المشاريع الاستثمارية المقترحة في الموقع .
وبحث الأمين مع محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي إمكانية استثمار وادي البرداني الذي يقع إلى جنوب بارق ليكون وجهة سياحية تخدم سكان المحافظة والزوار القادمين إليها ، كما اطلع على مبنى مكتب الخدمات البلدية و مبنى المركز الحضاري بمركز ثلوث المنظر و القرية التراثية ببارق ، وشاهد ركن الفنون التشكيلية والمتحف و الأسر المنتجة والحرف اليدوية .
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