الدوادمي 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسيقيم تعليم الدوادمي ممثلاُ بوحدة تطوير الموارد البشرية " بنات " الأربعاء القادم دورة " أخلاقيات العمل " تقدمها المدربة عبرية راشد الروقي، وتستهدف الموظفات الإداريات بمدارس القطاع، وذلك بمركز التدريب التربوي بساجر.وتهدف الدورة التي تستمر على مدى يومين إلى تنمية وتحقيق الخلق المهني والسعي للعمل به، كما تتناول عدة محاور من أهمها العمل في الإسلام ومكانة الأخلاق في الإسلام، وأخلاقيات التعامل الوظيفي، ومفهوم الانضباط الوظيفي، وتنمية الرقابة الذاتية، والقدوة الحسنة.// انتهى //23:05ت م0165