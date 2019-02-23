الرياض 18 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 23 فبراير 2019م واسصدرت اليوم ثلاثة أوامر ملكية فيما يلي نصوصها :الرقم أ / 227التاريخ 18 / 6 / 1440بعون الله تعالىباسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودنحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودنائب ملك المملكة العربية السعوديةتكريماً منا لأبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية كافة، وتقديراً لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن.أمرنا بما هو آت :أولاً : صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود// يتبع //23:16ت م0166