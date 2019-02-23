عام / صدور ثلاثة أوامر ملكية
السبت 1440/6/18 هـ الموافق 2019/02/23 م واس
الرياض 18 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 23 فبراير 2019م واس
صدرت اليوم ثلاثة أوامر ملكية فيما يلي نصوصها :
الرقم أ / 227
التاريخ 18 / 6 / 1440
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
تكريماً منا لأبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية كافة، وتقديراً لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
// يتبع //
23:16ت م
0166