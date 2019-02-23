عام / صدور ثلاثة أوامر ملكية إضافة أولى
السبت 1440/6/18 هـ الموافق 2019/02/23 م واس
الرقم أ / 228
التاريخ 18 / 6 / 1440
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً الأمر الملكي رقم ( أ / 226 ) بتاريخ 18 / 6 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 164 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
// يتبع //
23:17ت م
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