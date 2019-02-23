الرقم أ / 229التاريخ 18 / 6 / 1440بعون الله تعالىباسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودنحن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودنائب ملك المملكة العربية السعوديةبناءً الأمر الملكي رقم ( أ / 226 ) بتاريخ 18 / 6 / 1440هـ.وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 164 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.أمرنا بما هو آت :أولاً : تعين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود// انتهى //23:18ت م0168