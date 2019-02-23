الرياض 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسأقامت سفارة دولة الكويت لدى المملكة مساء اليوم في حي السفارات بالعاصمة الرياض " أمسية للفنون الكويتة الشعبية " ، بمناسبة ذكرى أيامها الوطنية.وقدمت فرقة الفنون الشعبية بحضور سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، عروضا من التراث الكويتي الفني منها الطنبورة والدزة والشابوري والسواحلي والسامري. وسط تفاعل من الحضور على أصوات الاهازيج فيما ارتفعت في أرجاء المكان أعلام المملكة والكويت.يذكر أن دولة الكويت تحتفل في 25 فبراير بالذكرى الـ 58 لليوم الوطني لاستقلالها والذكرى الـ 28 لتحريرها، والذكرى الـ 13 لتولي سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم .ومشاركة من المملكة مع أشقائها في دولة الكويت هذه المناسبة أطلقت وزارة الإعلام ممثلة في مركز التواصل الحكومي " الهوية الإعلامية الموحدة للاحتفاء باليوم الوطني الكويتي الثامن والخمسون، ويوم التحرير الثامن والعشرين ،متوشحاً بعبارة " إخوة وسند " ، وذلك تأكيداً لمكانة الكويت حكومةً وشعباً في قلوب السعوديين، وتعزيزاً للتلاحم بين البلدين الشقيقين .// انتهى //23:27ت م0169