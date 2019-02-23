الأحساء 18جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسشارك أكثر من 8000 متسابق من مختلف الأعمار والفئات في سباق " الأحساء تركض" الذي نظمه اليوم مستشفى الموسى التخصصي بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية وأمانة الأحساء.وتضمن السباق مشاركة 5 فئات عمرية متنوعة تتمثل في فئة المحترفين، فئة الشباب "الهواة"، وفئة كبار السن، وفئة ذو الاحتياجات الخاصة ، إضافة الى فئة الأطفال.وأوضح المدير التنفيذي في مستشفى الموسى التخصصي مالك الموسى، أن سباق " الأحساء تركض " هو إحدى مبادرات مستشفى الموسى التخصصي التي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية رياضة الجري واتباع أسلوب حياة صحي ونشر مفهوم الرياضة للجميع .//انتهى//23:52ت م0173