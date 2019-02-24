الرياض 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسوقعت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية اليوم مذكرة تفاهم مع جامعة الملك سعود بهدف تأطير الشراكة المجتمعية و تحقيق المصالح المشتركة بين الطرفين ، وتعزيز أوجه التعاون في المجالات المجتمعية والبرامج التطوعية و التنموية و الفعاليات و الملتقيات و المؤتمرات.كما تضمنت مذكرة التفاهم تنظيم برامج تطوير الذات و مهارات الحياة لدى الأسرة و الشباب وبرامج مكافحة الإدمان لتنفيذ البرامج داخل الجامعة و خارجها.ونصت المذكرة أيضاً على تحديد جوانب التعاون المشترك لإنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين و قادة و مدربي البرامج المتميزين ليستفيد منها منسوبو الطرفين من مؤسسة الأميرة العنود الخيرية و جامعة الملك سعود ، كما تقوم المؤسسة بتوفير فرص تطوعية للمتطوعين في الجامعة ، والعمل على الاستفادة مما تقدمه الجامعة من برامج مهنية و تطويرية، بما يسهم في تحقيق أهداف الطرفين المشتركة و المتوافقة مع رؤية المملكة "2030".مثّل مؤسسة الأميرة العنود الخيرية أمينها العام الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم ، و عميد شؤون الطلاب في جامعة الملك سعود الدكتور فهد بن حمد القريني .// انتهى //00:00ت م0174