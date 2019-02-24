الرياض 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسصعد فريق أبها إلى بطولة الدوري الممتاز للشباب تحت 19 عامًا بعد أن حسم المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى للشباب لصالحه بالفوز على هجر.وكان فريق الفيصلي قد حسم بطاقة التأهل في وقتٍ سابق ليلحق به أبها بعد مباراة اليوم لحساب الجولة 18 والأخيرة من دوري الدرجة الأولى للشباب.وشهد اليوم السبت ختام منافسات البطولة بإقامة 5 مباريات جمعت عرعر والفيصلي، جدة والنهضة، أبها وهجر، الدرعية والتهامي، عكاظ والشعلة.وانتصر الفيصلي على عرعر بثلاثية دون رد ليصل إلى النقطة 42 في المركز الأول فيما توقف رصيد عرعر عند 24 نقطة في المركز السابع.وفاز أبها على هجر بهدفين دون رد ليحسم الأول المركز الثاني في البطولة حيث وصل إلى النقطة 32 تاركًا خلفه هجر في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.وتمكن جدة من الفوز على النهضة بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد النهضة عند 21 نقطة في المركز الثامن.وفاز الدرعية على التهامي بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر ، فيما توقف رصيد التهامي عند 27 نقطة. وحقق عكاظ الفوز على الشعلة بهدف نظيف، ليصبح رصيده 30 نقطة فيما تجمد رصيد الشعلة عند 11 نقطة .//انتهى //00:09ت م0175