بريدة 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة , اليوم , حفل ختام فعاليات مهرجان واحة المانعية البري لبطولة السيارات الرملية بمحافظة المذنب.وتجول سموه فور وصوله على مقر المهرجان ، مطلعاً على المعارض المشاركة من الجهات الحكومية والأهلية , بعد ذلك توجه سموه لمقر الحفل المعد بهذه المناسبة حيث عزف السلام الملكي , تلا ذلك تلاوة آيات من الذكر الحكيم , ثم قدم عضو لجنة التنمية السياحية بالمحافظة عمر الجمل شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته ودعمه مهرجان واحة المانعية الخادم للشباب والرياضة بمحافظة المذنب , مشيراً إلى أن عدد المشاركين في هذا المحفل وصل إلى 100 مشارك من كافة مناطق المملكة ودول الخليج , لافتاً النظر إلى أن واحة المانعية هي مدينة شبابية في قلب الصحراء يقام من خلالها هذا الكرنفال بمتابعة ودعم سموه وتعاون مع كافة شركاء النجاح.كما قدم أمام سموه عدد من الاستعراضات الرملية من خلال مشاركة عدد من الفئات الـ 8 سلندر والـ 6 سلندر وفئة البيك أب صعود تل , ثم توج سموه 30 فائزاً في بطولة واحة المانعية , وكرم الرعاة والداعمين وشركاء النجاح في المهرجان , بعد ذلك تسلم سموه صورة جوية توضح كثافة الزوار بواحة المانعية من قبل نائب رئيس لجنة التنمية السياحية رئيس بلدية المذنب المهندس عبداللطيف الخطيب.وقال الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز في تصريح صحفي في نهاية الحفل : فخور كل الفخر بمهرجان واحة المانعية البري والذي يعتبر أحدى المهرجانات المتميزة والمتخصصة بمثل هذه الرياضة في هذا الوطن المبارك , مؤكداً سموه على أهمية مواصلة العمل على تطوير المهرجان وتعزيز توفير اشتراطات السلامة ونشر الوعي المستمر لدى ممارسي هذه الرياضة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .ونوه سموه بالجهود المبذولة من قبل الجهات ذات العلاقة وهيئة الرياضة بالمنطقة وفي محافظة المذنب من مسؤولين ورعاة الذين كان لهم أبلغ الأثر في إنجاح هذا الكرنفال الرياضي , مشيراً على أن وجود عدد من الأشقاء المشاركين من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بواحة المانعية يعطي دلالة واضحة على أننا ـ ولله الحمد ـ يداً واحدة وجميعنا في وطن واحد نسير إلى تحقيق النجاح وفق تطلعات القيادة ـ أيدها الله ـ , سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله , منوهاً بالجهود التي يبذلها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ والذي لايألوا جهداً في دعم مثل هذه الرياضات والمخصصة للشباب , مقدماً شكره لكافة الرعاة والداعمين لمهرجان واحة المانعية البري.شهد الحفل حضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز , ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومدير شرطة المنطقة العميد علي بن حسن بن مرضي , ومدير مكتب هيئة الرياضة بالمنطقة عبدالعزيز السناني , ومحافظ المذنب المكلف عبدالرحمن السعوي , ووكيل محافظ المذنب محمد الحبردي , ورئيس بلدية المحافظة عبداللطيف الخطيب , ومدراء الجهات الحكومية وأعضاء لجنة التنمية السياحية , وأهالي المحافظة.// انتهى //00:16ت م0176