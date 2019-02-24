الرياض 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واستأهل المنتخب السعودي للفروسية المكون من الفرسان رمزي الدهامي وعبدالله الشربتلي وخالد المبطي وعبدالرحمن الراجحي إلى بطولة كل الأمم في برشلونة عقب تحقيقهم المركز الرابع في الشوط النهائي من بطولة كأس رئيس دولة الامارات العربية المتحدة التي اختتمت اليوم في ابوظبي .وجاء في المركز الأول المنتخب الألماني وثانيا الإيرلندي وثالثا الاماراتي .وأعرب صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية عن اعتزازه بهذا التأهل إلى بطولة كل الأمم التي ستقام في برشلونة خلال شهر اكتوبر المقبل بمشاركة أبرز المنتخبات في العالم .وقدم شكره للفرسان الدهامي والشربتلي والمبطي والراجحي على تحقيقهم هذا الإنجاز الذي يضاف للإنجازات السابقة التي حققها الفرسان السعوديون في كل المحافل التي يشاركون فيها . وتمنى سموه التوفيق والسداد لهم في نهائي البطولة ، مشيراً إلى أن اتحاد الفروسية دائما يعمل على تسهيل كل الصعوبات التي تواجه الفرسان والمساندة لهم في كل البطولات .//انتهى //01:10ت م0180