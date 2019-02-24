بيونغ يانغ 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسغادر الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم بيونغ يانغ لعقد قمة ثانية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فيتنام، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.ويرافق الرئيس الكوري الشمالي إلى هانوي مسؤولين كوريين شماليين شاركوا في محادثات القمة الموسعة التي عقدت العام الماضي بين كيم وترامب في سنغافورة ومن بينهم كبير المبعوثين إلى الولايات المتحدة كيم يونج تشول ونائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي ري سو يونج ووزير الخارجية ري يونج هو.// انتهى //05:06ت م0186