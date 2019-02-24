دكار 18 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 23 فبراير 2019 م واسأكد وزير الداخلية السنغالي علي انغوم استعداد الحكومة السنغالية الكامل لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة غدًا الأحد، والتي يتنافس فيها خمسة مرشحين على أصوات الناخبين البالغ عددهم أكثر من 6 ملايين.وقال انغوم - خلال زيارة ميدانية بمدينة أمبور غرب السنغال، اختتم بها جولة في مختلف محافظات السنغال - إن السلطات وضعت جميع المستلزمات الانتخابية في المراكز الانتخابية، كما نشرت ما يكفي من قوات الأمن والجيش لإنجاح العملية الانتخابية.// انتهى //05:25ت م0187