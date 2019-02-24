الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين ينيب ولي العهد في إدارة شؤون الدولةخادم الحرمين يصل إلى مصر في زيارة رسميةخادم الحرمين يرأس وفد المملكة في القمة العربية الأوروبيةالملك سلمان والسيسي يعقدان اجتماعاً ثنائياً وجلسة مباحثاتخادم الحرمين يستقبل رئيسي مجلسي الوزراء والنواب المصريينخادم الحرمين يصدر أمراً بالعفو والإفراج عن عدد من المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكةنائب خادم الحرمين يصدر ثلاثة أوامر ملكيةولي العهد في برقيتي شكر للقيادة الصينية: ماضون في ترسيخ العلاقات الاستراتيجيةفيصل بن بندر يقدم العزاء في الأميرة أضواء.. ويعزّي أسرة الثنيانفيصل بن مشعل: روح شباب وفتيات المنطقة أحد أسرار نجاح برنامج التوطينالقطيف: إنشاء 8 جسور و50 حديقةمركز الملك سلمان يرسم البسمة على وجوه أطفال اليمن المجندينانطلاق تمرين «درع الجزيرة المشترك 10» في الشرقيةاعتصامات تعم مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تضامناً مع أهالي القدس المحتلةإشادة أممية بتعاون اليمن لتنفيذ اتفاق الحديدة«شرم الشيخ» تستضيف أول قمة عربية أوروبية.. اليومالبشير يبقي على ستة وزراء ويكلف 18 عسكرياً حكاماً للولايات// يتبع //06:20ت م0003