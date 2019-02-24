عام / الصحف السعودية
الأحد 1440/6/19 هـ الموافق 2019/02/24 م واس
الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين ينيب ولي العهد في إدارة شؤون الدولة
خادم الحرمين يصل إلى مصر في زيارة رسمية
خادم الحرمين يرأس وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية
الملك سلمان والسيسي يعقدان اجتماعاً ثنائياً وجلسة مباحثات
خادم الحرمين يستقبل رئيسي مجلسي الوزراء والنواب المصريين
خادم الحرمين يصدر أمراً بالعفو والإفراج عن عدد من المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة
نائب خادم الحرمين يصدر ثلاثة أوامر ملكية
ولي العهد في برقيتي شكر للقيادة الصينية: ماضون في ترسيخ العلاقات الاستراتيجية
فيصل بن بندر يقدم العزاء في الأميرة أضواء.. ويعزّي أسرة الثنيان
فيصل بن مشعل: روح شباب وفتيات المنطقة أحد أسرار نجاح برنامج التوطين
القطيف: إنشاء 8 جسور و50 حديقة
مركز الملك سلمان يرسم البسمة على وجوه أطفال اليمن المجندين
انطلاق تمرين «درع الجزيرة المشترك 10» في الشرقية
اعتصامات تعم مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تضامناً مع أهالي القدس المحتلة
إشادة أممية بتعاون اليمن لتنفيذ اتفاق الحديدة
«شرم الشيخ» تستضيف أول قمة عربية أوروبية.. اليوم
البشير يبقي على ستة وزراء ويكلف 18 عسكرياً حكاماً للولايات
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