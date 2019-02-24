وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدوليوقالت صحيفة " الرياض " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الاستثمار في الاستقرار ): العلاقات العربية الأوروبية ضاربة في جذور التاريخ لقرب المسافة بينهما واشتراكهما في حوض البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى العوامل السياسية والاقتصادية التي تبلورت بشكل أكبر بعد الحرب العالمية الأولى وانخراط دول أوروبية عدة في الشأن العربي بشكل أوسع.ورأت أن القمة العربية الأوروبية التي ستعقد في شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية تنطلق أهميتها في أن هناك الكثير من الملفات الحيوية المشتركة التي تهم الجانبين على الصُعد السياسية والاقتصادية والتنموية، ويأتي في مقدمها ملفات الأمن والهجرة والتنمية الاقتصادية وكل ما يهم الاستقرار الإقليمي وكيفية تضافر الجهود العربية والأوروبية لمواجهة التحديات السياسية والأمنية القائمة التي تهدد الاستقرار، وستتركز المناقشات على ثلاث قضايا رئيسة: التعاون الاقتصادي بين أوروبا والدول العربية، والتحديات الدولية، والمسائل الإقليمية، وعلى رأس هذه القضايا ستأتي التجارة والاستثمار في حوض البحر المتوسط والمسائل التربوية والاجتماعية كما أن تعزيز التعاون والاتصالات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية يمكن أن يؤدي إلى تحسين مستوى الرفاهية والاستقرار في المنطقتين، وإرساء حوار ذي مغزى بين الكيانين اللذين يواجه كل منهما تحدياته الخاصة ولهذه القمة أهمية خاصة عند الاتحاد الأوروبي خصوصاً مع تراجع انخراط الولايات المتحدة في المنطقة التي باتت الصين وروسيا تحاولان استمالتها «الأمر الذي ليس في صالحنا بالضرورة» كما قال مصدر في الاتحاد الأوروبي.واختتمت بالقول: ومما يعطي هذه القمة أهمية خاصة هو المشاركة العربية وعلى رأسها مشاركة المملكة بوفد يرأسه خادم الحرمين الشريفين، حيث تمتلك المملكة علاقات أكثر من جيدة مع الدول الأوروبية من خلال علاقاتها المتزنة وبعد نظرها السياسي والاقتصادي والتنموي، إضافة إلى مكافحة الإرهاب العالمي بكافة أشكاله وصوره حيث تمتلك المملكة خبرة واسعة فيها التي يحتاجها الأوروبيون للتصدي للفكر الإرهابي المتطرف العابر للقارات.// يتبع //06:22ت م0004