دكار 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسيدلى الناخبون في السنغال البالغ عددهم 6.5 مليون، اليوم، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها خمسة مرشحين.والمرشحون الخمسة لرئاسة السنغال هم : الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال، والنائب المعارض عثمان سونكو، ورئيس الوزراء السابق إدريس سيك، ومساعد الرئيس السابق عبد الله واد ماديكي نيانج، والحاج عيسى سال من حزب الوحدة والتجمع.ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوبها في الساعة الثامنة صباحًا (0800 بتوقيت جرينتش) وتغلق في الساعة السادسة مساءً، وستعلن النتائج الرسمية يوم الجمعة على أن تجري جولة الإعادة بين أكثر مرشحين اثنين حصلا على أصوات في 24 مارس إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الأصوات.// انتهى //06:27ت م0006