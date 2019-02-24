الرياض 19 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 24 فبراير 2019 م واسوقعت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية مذكرة تفاهم مع جامعة الملك سعود، لتأطير الشراكة المجتمعية وتحقيق المصالح المشتركة بين الطرفين بهدف تعزيز التعاون في المجالات المجتمعية والبرامج التطوعية والتنموية والفعاليات والملتقيات والمؤتمرات.وتضمنت المذكرة التي وقعها عن المؤسسة أمينها العام الدكتور يوسف الحزيم وعن الجامعة عميد شؤون الطلاب الدكتور فهد القريني، تنظيم برامج تطوير الذات ومهارات الحياة لدى الأسرة والشباب داخل الجامعة و خارجها،فضلاً عن تحديد جوانب التعاون المشترك لإنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين وقادة ومدربي البرامج المتميزين ليستفيد منها منسوبو الطرفين بالمؤسسة والجامعة .كما تقوم المؤسسة بتوفير فرص للمتطوعين في الجامعة والعمل على الاستفادة مما تقدمه الجامعة من برامج مهنية و تطويرية، بما يسهم في تحقيق أهداف الطرفين المشتركة والمتوافقة مع رؤية المملكة "2030".// انتهى //08:19ت م0010